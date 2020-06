Železničnímu mostu v Praze stále hrozí nahrazení

Železniční most pochází z let 1900–1901 a je kulturní památkou. Foto: Petr Janiš, Právo

Železniční most pochází z let 1900–1901 a je kulturní památkou. Foto: Petr Janiš, Právo

Železniční most pochází z let 1900–1901 a je kulturní památkou. Foto: Petr Janiš, Právo

Unikátní nýtovaný Železniční most, který už 120 let spojuje pražský Smíchov s Výtoní, zůstává památkou. Přestože Správa železnic nedosáhla odstranění památkové ochrany, hodlá vypsat architektonickou soutěž na most nový. Hlavní město přitom usiluje o opravu zanedbané památky, ne o její nahrazení.