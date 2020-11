Zdroj stavebního materiálu i pitné vody. Pískovna Křenek z ptačí perspektivy

„Vodním bagrem se nabírá materiál, což je štěrkopísek. Je to písek dohromady s přírodním kamenivem. Putuje to rovnou po pásových dopravnících k třídičce a tam se to rozděluje podle frakce,“ popsal průběh těžby Petr Dušek, mluvčí společnosti České štěrkopísky, která zde těžbu provozuje. „To nejšpinavější na celém provozu je automobilová doprava, případně zemní práce, když se před těžbou sejme vrchní skrývka,“ dodal.