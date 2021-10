Zbaví Parlament prezidenta pravomocí? Sešli se předsedové stran

Do horní komory přišli po poledni předsedové stran zvolených do Sněmovny. Spolu se senátory jednají o tom, zda a jak zbavit prezidenta Miloše Zemana pravomocí. Předseda STAN Vít Rakušan již avizoval, že poslanci jeho klubu to v dolní komoře zřejměipodpoří. Šéf ODS Petr Fiala chce najít shodu napříč politickým spektrem.