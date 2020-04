Závěr školního roku letos téměř bez propadlíků

Vyhláška ovšem také zapovídá běžné postupy hodnocení žáků dané školním řádem a nařizuje zohlednit sice první čtvrtletí do uzavření škol, ale i zbylou část. A právě vzdělávání na dálku nesmí být podle dodané metodiky „důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením“.

A to ani v případech, že by učitel neměl pro hodnocení z období po 11. březnu dostatek podkladů pro hodnocení. Klasifikace by pak neměla být horší než v předchozím pololetí.