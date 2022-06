Zastrašovali mě, proto jsem rezignoval, řekl Zděnek

Předsedou představenstva v libereckém dopravním podniku je od roku 2018, stal se jím několik měsíců předtím, než byl nominován do dozorčí rady DPP. A v Liberci jsou s jeho prací velmi spokojeni, nedávno svůj post obhájil a bude ho zastávat další čtyři roky. „Liberecký dopravní podnik funguje pod vedením ing. Zděnka bez problémů a není důvod ke změnám. Naopak krokem, který udělal (rezignace na post v dozorčí radě DPP), se postavil šlendriánu, který se děl v dopravním podniku v Praze,“ řekl Právu liberecký radní Petr Židek (ODS), do jehož gesce DPMLJ spadá.

Liberecký dopravní podnik Michala Zděnka v roce 2018 angažoval nedlouho po rozsáhlé policejní razii v dopravním podniku a poté, co policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili devět lidí, mezi nimi i předchozího ředitele podniku Luboše Wejnara a předsedu představenstva Pavla Šulce. Případ se dosud nedostal k soudu, policie by ho měla uzavřít do konce roku.