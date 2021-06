Zásah v úřadu vlády byl podle zákona, řekli Šlachta a nejvyšší žalobce Zeman

Také nejvyšší žalobce Zeman v OVM řekl, že státní zastupitelství a policie postupovaly v souladu se zákonem. Poukázal na rovnost občanů před zákonem v praxi. „V tomto směru státní zastupitelství, ale i policie ukázaly, že jsou schopny zasáhnout bez ohledu na postavení člověka, na jeho bohatství, veřejnou funkci či vliv,” uvedl Zeman. Podle Šlachty je dobře, že policie takové kauzy zpracovává a měla by to dělat i v budoucnu.

Kauza v roce 2013 přispěla k pádu Nečasovy vlády. Zpravodajci Páleník, Kovanda a Pohůnek dostali podmínky v délce 2,5 roku, dvou let a 20 měsíců a zákazy činnosti ve zpravodajských službách a bezpečnostních sborech na osm, sedm a šest let. Všichni odsouzení vinu od počátku odmítali. Státní zástupce se pro čtveřici naopak domáhal nepodmíněných trestů vězení.

Šlachta nyní vede do voleb nové politické hnutí Přísaha. V květnu by ho podle průzkumu agentury Kantar volilo pět procent lidí, takže by se dostalo do Sněmovny. Premiér Andrej Babiš (ANO) se před nedávnem o Šlachtovi vyjádřil pochvalně. Objevily se pak spekulace o případné povolební spolupráci.