Zasadila si na zahradě konopí, skončila v blázinci

Justice nakonec sama uznala, že v jejím případě nejde o trestný čin, a její zahradničení tak má posoudit jen přestupková komise. Podle zprávy lékařky je ale žena nyní silně traumatizovaná.

Příběh se začal psát v roce 2015. Žena si na zahradě vysadila rostliny konopí, jejich semena podle dokladu koupila v běžném obchodě. Rostliny ale sklidili policisté, kteří rozhodli, že si žena neoprávněně pro vlastní potřebu pěstovala, slovy zákona, větší než malé množství konopí.

Několik týdnů pod zámkem

Vyšetřovatelé trvali na tom, že duševní stav ženy, vzděláním právničky, která si mimo jiné dělala doktorát na univerzitě v japonském Kjótu, musí posoudit znalci. Po nehodě v USA z roku 2002 má totiž velké zdravotní problémy s páteří a se zrakem.

Podle přesvědčení státního zastupitelství bylo třeba zjistit, jestli žena chápe trestní řízení a jestli není její pobyt na svobodě nebezpečný. Protože žena odmítla spolupráci s psychologem, soud ji nechal zavřít do Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Rozhodnutí soudů posvětil i Ústavní soud. „Soudy přistoupily k nařízení pozorování stěžovatelky ve zdravotnickém ústavu až po řadě neúspěšných pokusů přimět ji podrobit se znaleckému zkoumání jejího duševního stavu. Nelze přitom přehlédnout, že s ohledem na podmínku příčetnosti jako předpoklad trestní odpovědnosti je řádné prošetření duševního stavu rovněž v zájmu jí samotné,“ napsali soudci.

Do léčebny převezla invalidní důchodkyni ozbrojená eskorta a pod zámkem musela zůstat několik týdnů. Poté, co na její případ Právo upozornilo, byla do dvou dnů z nemocnice propuštěna.

Pouze přestupek

Případ pak dostal na stůl soudce Okresního soudu v Ústí nad Orlicí Jiří Radoš. Jeho usnesením byla celá věc smetena do přestupkového řízení. Ve svém rozhodnutí upozornil na to, co mělo být všem jasné už dříve, tedy že podle znaleckého posudku měla žena na zahradě rostliny konopí s velmi nízkým obsahem THC.

Pro získání marihuany se přitom používá konopí s mnohanásobně větším obsahem této účinné látky. Žena přitom od začátku upozorňovala, že pěstovala konopí jako okrasnou rostlinu, na živý plot a na krmení slepic.

„Z celého spisového materiálu nevyplývá, že by obviněná byla uživatelkou marihuany v jakékoli formě, ani žádné podezření, že by marihuanu někomu nabízela nebo předávala, což by samozřejmě byly skutečnosti zvyšující společenskou škodlivost a případně odůvodňující zcela jinou právní kvalifikaci. Obviněná je zcela bezúhonná, bez jakýchkoli zjištěných vazeb na takzvanou drogovou scénu a bez jakéhokoli zjištění podezření z užívání konopí pro jeho obsah THC,“ konstatoval soudce.

Prodělané peripetie se podepsaly i na ženině zdravotním stavu.