Zaměstnanci pražských úřadů práce se hroutí s pláčem, jsou zahlceni Antivirem

„Jen Praha dnes zpracovává zhruba deset tisíc žádostí. Program Antivirus způsobil, že čtyřicet zaměstnanců nestíhá i přes to, že jsme další úředníky stáhli z jiných projektů a svoje zaměstnance k nám převedlo i MPSV,“ řekl Právu zdroj z vedení ÚP pod podmínkou anonymity.

„Jiné kraje zpracovávají do dvou tisíc žádostí při stejném počtu lidí, ale jsou to jejich lidé. My máme převedené lidi, kteří nikdy tuto problematiku nedělali, neumí s informačními systémy,“ řekl zdroj.