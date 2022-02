Zámek Hrubá Skála a hrad Valdštejn se restituovat nebudou, potvrdil Ústavní soud

Poslední šlechtický majitel zámku Hrubá Skála a hradu Valdštejn na Semilsku se po okupaci přihlásil k německé příslušnosti, majetek rodu tak po válce připadl státu. Rozhodnutí o zachování československého občanství by pro jeho dědice bylo významné kvůli možnosti uplatnit restituční nárok. ÚS však stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou. Usnesení je dostupné v databázi soudu.

Johann Aehrenthal zemřel v roce 1972 v Rakousku. Na české úřady se kvůli otcovu občanství obrátil v roce 2006 jeho syn Jan. Když zemřel, vstoupila do řízení jeho manželka Alice, tedy snacha Johanna Aeh­rent­hala, která žije v Rakousku. Pokoušeli se doložit, že Johann Aehrenthal pomáhal československému odboji a měl židovské kořeny.

Podle správního soudu je zřejmé, že Aehrenthal v době okupace projevil osobní i morální kvality a mnoha lidem hmotně i jinak pomohl. Nelze z toho však vyvozovat, že se aktivně účastnil boje s okupační mocí, což by mohlo vést k zachování československého občanství.

Důvod k zásahu nenašel ani Ústavní soud. „Doloženo bylo toliko to, že J. A. pomáhal lidem skrývajícím se na jeho pozemcích, nikoliv již to, že by tito lidé prováděli konkrétní bojovou činnost směřující k oslabení nepřítele,“ stojí v usnesení. Před soudy neobstála ani argumentace o židovských kořenech rodiny.

Zámek Hrubá Skála i hrad Valdštejn připadly po roce 1945 státu stejně jako další nemovitý majetek Aehrenthalů. Zámek nyní slouží jako hotel v soukromém vlastnictví, hrad je v držení města Turnov.