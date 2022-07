Žalobci zastaví stíhání Štrougala a Fojtíka

Podle Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) kvůli nečinnosti těchto funkcionářů bylo od března 1976 do konce roku 1989 zastřeleno či roztrháno psy devět lidí, kteří se snažili překročit československé hranice. Nejméně dalších sedm lidí bylo zraněno. Obvinění jmenovaných pak padlo v roce 2019. Za zneužití pravomoci veřejného činitele jim hrozily dva roky až deset let vězení.

A vzhledem k závěru posudku, že někdejší komunistický pohlavár je schopný chápat smysl úkonů trestního řízení jen velmi povšechně a nepřesně, a to jen v určitou denní dobu a v klidu domácího prostředí, nic jiného než zastavení jeho trestního stíhání nepřipadá v úvahu.

Štrougal ke svému stíhání soudním znalcům sdělil, že jako předseda vlády nesměl zasahovat do práce ministrům. Vajnar jim prý řekl, že s obviněním nesouhlasí, protože přechod státní hranice byl v dané době trestný čin a ti, kteří ji zkoušeli překročit, to museli vědět. Dodal, že on osobně se na věci nijak nepodílel a že nechápe, k čemu je její vyšetřování až v současné době. Pracovníci ÚDV v minulosti obvinili také někdejšího generálního tajemníka KSČ Miloše Jakeše, který ale následně zemřel a jeho stíhání proto žalobci nyní rovněž zastaví.