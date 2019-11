Zákon nezákon, tachometry ojetin se vesele přetáčejí dál

Na dotaz Práva, proč se tak nestalo, odpověděl poslanec pirátů Ondřej Polanský : „Ovlivnila to změna ministra. Ten předchozí Dan Ťok na naši iniciativu nereagoval. S jeho nástupcem Vladimírem Kremlíkem (za ANO ) jsme se sice v té věci sešli, ale opět bez odezvy.“

Piráti se nyní přece jen pustili do přípravy návrhu novely, kterou zřejmě v únoru představí sněmovnímu podvýboru pro dopravu. „Chceme ale znovu jednat s ministerstvem dopravy, bez jeho podpory to sotva ve Sněmovně projde,“ řekl Polanský.

Car-Pass je certifikát, který obsahuje záznamy o počtu ujetých kilometrů vozidla. Stav tachometru se do něj v Belgii zapisuje nejen při povinné technické prohlídce, ale i při každé návštěvě servisu, opravě či výměně součástek. Všechny údaje putují do centrálního systému a jsou veřejně přístupné, takže každý zájemce o ojetý vůz má možnost do nich nahlédnout. Jde tedy o garantované údaje, na něž se mohou kupující ojetin spolehnout.