Zákaz vlastnictví médií politiky se zpřísní

Novela podle Bartoše zamezí obcházení zákona o střetu zájmů a zabrání případným snahám politiků ovlivňovat mediální domy skrze jejich vlastnictví nebo vydělávat na veřejných zakázkách, dotacích či investičních pobídkách.

„Pokud jste třeba ministr, opravdu už nebude možné, abyste se jako osoba přímo nebo nepřímo podílela a rozhodovala o zakázkách či dotacích pro vlastní firmy,“ řekl Bartoš.

Nynější vládní koalice kvůli vlastnictví médií a dalších firem v minulosti opakovaně kritizovala expremiéra a šéfa ANO Andreje Babiše, v jehož svěřenských fondech figurují např. deníky MF Dnes a Lidové noviny.

Novela zejména mění ustanovení, které brání poslancům, senátorům nebo členům vlády provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Aby nebylo možné zákaz obcházet, má se nově vztahovat na skutečného majitele či provozovatele médií, nikoli na ovládající osobu. Podobně tomu podle předlohy bude u společností v případě omezení u veřejných zakázek, dotací a investičních pobídek, které míří na členy vlády.

Média by politici nesměli podle předlohy převádět na osobu blízkou nebo do svěřenského fondu, za porušení povinností by hrozily vyšší pokuty.

Funkcionáři, který by se dopustil přestupku prostřednictvím firmy, by mohl dohledový úřad uložit podle návrhu sankci až do tří procent aktiv této společnosti.

Ustanovení o zákazu vlastnictví médií a získávání veřejných zakázek, dotací a investičních pobídek se do zákona o střetu zájmů dostala začátkem roku 2017. Mířila na Babiše, který o nich mluví jako o „lex Babiš“.

Navrhovanou úpravu nyní projedná Sněmovna, účinná by měla být od července. Politikům, na něž se bude ohledně médií vztahovat, dá 60denní lhůtu na to, aby se s ní vypořádali.