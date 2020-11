Zajištění kyberbezpečnosti státu funguje, chybí mu ale systém, upozornil NKÚ

Problémem do budoucna může být i nedostatek odborníků, což by mohlo znamenat, že pokud by se objevilo více incidentů současně, ministerstvo vnitra a NÚKIB nebudou disponovat dostatečným počtem. Na to by mohly doplatit instituce nespadající pod zákon o kybernetické bezpečnosti, což je mimo jiné část zdravotnických zařízení. Právě útoky na ně přitom mohou mít dopad na celý systém zajišťování zdravotní péče.