Zajíček: Ke koalici s ANO se v Praze nechystáme, STAN je ve hře

Blíží se volby. Na kandidátce Spolu jste na třetím místě s Bohuslavem Svobodou (ODS) a Jiřím Pospíšilem (TOP 09), který je v těchto dnech opakovaně vyzýván, aby odstoupil ze svých funkcí. Naposledy byl vyzýván ve středu Piráty. U vás je přitom na kandidátce na druhém místě. Měl by tam být?

Jiří Pospíšil nám to vysvětlil a mně připadá, že to říká tak, jak to skutečně bylo. Nevidím důvod pro to, aby z kandidátky odstoupil. Kdybychom chtěli být přísní, nesměl by kandidovat ani primátor Hřib ani Jan Čižinský. Ti byli v kontaktu s panem Hlubučkem, který je také součástí vyšetřované skupiny. Hlasovali s ním, dělali s ním politické dohody a umožnili díky těmto dohodám mnoho rozhodnutí, které jsou dnes předmětem policejního vyšetřování.

Pospíšil byl ale v kontaktu přímo s podnikatelem Michalem Redlem, který měl kontakty s Radovanem Krejčířem. A nyní navíc mlží o počtu setkání s ním.

V politice jsem také dlouho. A ani já si nepamatuju, kolikrát jsem se s kým potkal. V politice se totiž potkáte mnohokrát na různých setkáních s různými lidmi.

Kontakty s Redlem stály místo i ministra školství Petra Gazdíka (STAN), který sám odstoupil. V kontaktech mezi ním a Pospíšilem je rozdíl?

Ministr Gazdík vyhodnocoval, zda jeho kontakty s panem Redlem měly zásadní vliv na jeho další politické působení, či neměly. Redl byl dlouhodobě sponzorem hnutí STAN a Gazdík s ním dlouhodobě spolupracoval. To je jiná kvalita kontaktů, než když (Redla) přivedli zástupci STAN na jednání s Pospíšilem, to není jeho kamarád. Pospíšil to takhle veřejně říká a zatím se to potvrzuje. Nevidím nyní důvod, proč mu nevěřit.

Pospíšilovo jméno na kandidátce nebude mít negativní vliv?

U mnohých kauz, které tu jsou, se s odstupem času ukazuje, že nakonec jsou věci trochu jinak. Nemáme důvod, abychom uvažovali, že by měl z kandidátky odejít.

Zahýbe kauza Dozimetr se sestavováním koalic?

Nikdo neví, jak se bude kauza dál vyvíjet. Neumím to odhadnout, nejsem policista ani státní zástupce.

Ptám se spíše proto, že zástupci vaší koalice dříve říkali, že vašimi potenciálními partnery po volbách budou Piráti a STAN. Platí to stále u STAN?

V tuhle chvíli STAN udělal opatření na své kandidátce, která prošla významnou obměnou. S mnohými, kteří jsou nyní reprezentanti STANu, máme dobré kontakty a známe se. A pokud se bavíme o panu lídrovi kandidátky – náměstkovi Petru Hlaváčkovi, tak je to člověk, s jehož týmem si já osobně dokážu povolební spolupráci představit.

Trend také ukazuje, že silnou podporu v Praze získá hnutí ANO, se kterým jste nyní v opozici. Byla by tato spolupráce možnost?

V tuhle chvíli o koalici s hnutím ANO nikdo z nás ani neuvažuje, žádnou koalici s ANO nechystáme. To, že teď jsme v opozici společně s hnutím ANO, je výsledek dohody třech stran, které obešli vítěze voleb, kterým byla ODS a odsoudili nás do opozice. Vy si dokážete představit, že bychom šli jako Spolu do koalice s ANO, když vedeme ostrou kampaň vůči Andrejovi Babišovi?

Jde spíše o to, zda si to vy dokážete představit.

Před volbami do Sněmovny se také říkalo, že půjde ODS určitě do koalice s hnutím ANO, že se koalice Spolu po volbách rozpadne a podobné zaručené soudy. Rozpadla se koalice Spolu? Ne. Je ODS v koalici s ANO? Není. Existuje jasný politický protivník, se kterým ODS a koalice Spolu vede tvrdý politický střet, a to je hnutí ANO v čele s Babišem.

Takže, pokud se tedy hnutí STAN, se kterým to nevypadá nejlíp, do zastupitelstva nedostane, tak jsou pro vás nejbližší partneři Piráti?

Jak už jsme řekli, hledali bychom nejbližší partnery mezi těmi, kteří jsou na půdorysu celorepublikové vlády. Můžeme ale nakonec vyjednávat úplně s někým jiným, protože nikdo dnes se zárukou neví, jak to ve volbách dopadne a kdo v zastupitelstvu zasedne.

Vy jste za koalici Spolu garantem oblasti digitalizace. Píšete v programu, že „Praha musí umožnit širší paletu digitálních služeb, které si člověk s městem a jeho organizacemi bude moci vyřídit z pohodlí domova“. Tak o jaké služby by se mělo jednat?

Jsou věci, které v oblasti digitalizace zajišťuje stát a zajišťovat je bude. Tam nemá žádný smysl státu konkurovat nebo ho nahrazovat. Stát ale nenabízí a ani nemůže činnost radnice a města. A to je to například smluvní agenda. Díky digitální identitě je nyní prostor pro zjednodušení uzavíraní smluv s městem. Jinými slovy lidem, kteří chtějí používat digitální technologie, chceme umožnit, aby mohli smlouvy s městem uzavírat na dálku.

Jsem rád, že jsem u projektu digitální identity byl od samého počátku, a ukazuje se, že to byl mimořádný počin.

Je dvacet let od povodní v hlavním městě. Vy jste byl tehdy ředitelem magistrátu. Jak na to vzpomínáte?

Bylo to něco, co jsem životě nezažil. Žijeme tu s Vltavou tak dlouho a tolik vody jsem v životě neviděl. Chybělo málo, aby voda začala přetékat přes pražské mosty. To je jeden obraz, který si pamatuji. To, co si také pamatuji, je obrovské nasazení lidí, kteří v krizovém štábu a všech jeho složkách nesli odpovědnost za ochranu života a zdraví Pražanů. Sám jsem v kuse nespal tři dny. A podobně to měli všichni ostatní, kteří chtěli Prahu ochránit a zachránit – ať už hasiči, zdravotníci, policisté, úředníci nebo řidiči autobusů, tramvají nebo metra.

Ale asi největší zážitek byl z Karlína. Vzpomínám si, že jsem byl u toho, kdy jsme Karlín museli vyklidit během noci. Tisíce vystrašených, nevyspalých lidí. Pršelo, byli jsme v gumákách a pláštěnkách. Svítilo ponuré světlo. Bylo to jak za války. Najeli jsme s autobusy do Karlína a budili jsme lidi a říkali jim pouličním rozhlasem, ať si vezmou jen to nejnutnější, protože za chvíli bude celý Karlín pod vodou. A pak jsme je vozili autobusy do tělocvičen na nejbližší kopce.

Krizové stavy jsou pro nás teď v posledních letech běžné. Lišilo se to nějak tehdy?