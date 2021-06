Žádná pohroma silnic, senioři bourají nejméně, tvrdí studie

Řidiči senioři bourají proti jiným věkovým skupinám nejméně, jejich nehody však bývají podle statistik závažnější. U šoférů nad 65 let je pravděpodobnost fatálního důsledku při nehodě dvojnásobná, u starších 76 let v porovnání s 18letými dokonce 16krát vyšší. Vyplývá to z údajů projektu Senior bez nehod. Senioři loni byli u 13 procent dopravních nehod, u smrtelných incidentů tvořili podíl 19 procent.