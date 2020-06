Zadlužení 300 miliard nebude stačit. Vláda vše svaluje na krizi, varuje Kalousek

„Na začátku května zachytáváme pouze první náraz v souvislosti s krizí. Vládě nelze vyčítat ani propad příjmů, ani výdaje, které jsou nezbytné, co se jí ale vyčítat dá, tak to je šest let neodpovědného hospodaření. Rozpočet byl ve velmi špatném stavu už před koronakrizí,” pustil se do vlády v úterý na tiskové konferenci.