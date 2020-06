Začíná plzeňská parkovací revoluce

Pokud se systém, který už využívají některá další česká města včetně Prahy, osvědčí, měl by se rozšířit do dalších parkovacích zón. „Uvidíme, jaké budou finanční možnosti. Celkem je v Plzni 170 automatů, předělání jednoho vychází na patnáct tisíc,“ připomněl Vozobule.

A rozšířit by se měly i samotné zóny placeného stání. „V tomto volebním období na Slovanech snad až k Částkově ulici a pak také západně od Klatovské, v ulicích, jako je Nerudova nebo Plachého. Aby měli rezidenti lepší možnost zaparkovat u svých domů a ti, co do města přijíždějí, zůstávali pokud možno na okraji,“ uzavřel Vozobule.