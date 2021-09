Žáci ani učitelé v ZUŠ nemusí mít test na koronavirus

Podle ní by taková povinnost byla zbytečná, protože do 9. září se koná screeningové testování v základních a středních školách, kam žáci chodí před odpolední výukou v základních uměleckých školách. "U nás je pouze jedna věc, kterou musíme dodržovat, a to je do věku 15 let roušku a od 15 let respirátor ve společných prostorách," řekla.