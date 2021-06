Začalo předláždění Hlávkova mostu, řidiče kolony nečekaly

Jedná se o povrch prakticky celého soumostí, konkrétně o trámový most přes plavební kanál, obloukový most přes Vltavu, i obloukovou část mostu přes ostrov Štvanice. Opravy začaly v sobotu 26. června a podle Technické správy komunikací (TSK) potrvají až do konce října tohoto roku.