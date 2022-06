Za tři měsíce pouze jeden odstraněný billboard z desítek vypovězených. TSK se bojí žalob od majitele

O neprodloužení historické smlouvy na pronájem mostů za účelem umístění reklamních poutačů rozhodli pražští radní loni v srpnu. Šestiměsíční výpovědní lhůta pak uplynula letos v březnu, kdy měla reklama z desítek pražských mostů zmizet. Firma Czech Outdoor, patřící do skupiny BigBoard, jež na českém trhu s venkovní reklamou platí za jedničku, tak však neučinila, protože s výpovědí nesouhlasí a nepovažuje ji za platnou.

„V tuto chvíli byl odstraněn jeden reklamní objekt a vyčkáváme na reakci společnosti Czech Outdoor. Tímto postupem předcházíme možným žalobám o náhradu škody, které by na TSK mohla společnost provozující reklamu podat, kdyby jí soud dal za pravdu,“ odpověděla na dotaz Novinek mluvčí TSK Barbora Lišková.

Novinky se obrátily s dotazem také na společnost, zda hodlá nějak reagovat, či se soudně bránit. „Nevíme, co máte přesně na mysli, nemáme k tomu žádné informace, takže se k tomu vyjádřit nemůžeme,“ odpověděla mluvčí skupiny BigBoard Pavlína Stránská.

Skupina ukončení smlouvy neuznala a má za to, že smluvní vztah stále trvá. „Není pravdou, že dotyčná smlouva měla být ukončena k letošnímu březnu. Naše společnost má za účelem provozování reklamy na mostech uzavřenou smlouvu s TSK na dobu určitou a její platnost stále trvá. Pro odstranění ploch tedy není žádný důvod a jejich pronájem nadále pokračuje,“ uvedla již dříve Stránská.

Smlouva mezi městem a firmou AMMA s automatickým desetiletým prodlužováním byla uzavřena v roce 1992, následně byl v roce 1998 uzavřen dodatek a v roce 2008 dohoda o narovnání. Právním nástupcem zmíněné firmy je právě společnost Czech Outdoor spadající do reklamní skupiny BigBoard.

Společnost při neuznání výpovědi zřejmě argumentuje zmíněnou dohodou mezi TSK a předchůdcem Czech Outdoor z roku 2008, podle níž by možnost pro neprodloužení smlouvy při desetiletých intervalech měla nastat až v roce 2028, nikoliv v roce 2022. Vedení Prahy již v minulosti ale avizovalo, že za právoplatný považují termín v loňském roce.

Reklamní skupina v poslední době také musela řešit minimálně jeden svůj billboard v Hradci Králové. Podle zjištění Deníku N z minulého týdne firma BigMedia, patřící do skupiny, sama odstranila poutač s výzvou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který žádal o zaslání finančního příspěvku na nákup zbraní pro Ukrajinu. Firma podle serveru přitom vylepení schválila, plochu pronajala a sama reklamu vylepila.

Billboard u hradeckého hlavního nádraží si od konce dubna pronajal občanský spolek Mluvme spolu, a to na tři měsíce. Iniciativa ještě před vylepením podle jejího zástupce Víta Luštinece musela dle připomínek reklamní firmy sdělení upravit. Po zhruba měsíci a půl, minulý týden ve středu, ovšem došlo k odstranění plakátu.

„Zavolali mi, že na něj chodí stížnosti, že se to nelíbí vedení společnosti a že to zaslepí. Já jsem byl v šoku a nevěděl jsem, co říct,“ řekl serveru Luštinec. Firma stažení reklamy vysvětlila tím, že „motiv vzbuzuje u veřejnosti negativní reakce a strach z avizovaného násilí“.