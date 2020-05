Za synem po operaci nesmíte, slyšela matka v pražské nemocnici

Vyléčený taxikář: Vždyť je to jen chřipka, říkali mi napřed lékaři. K práci už se nevrátí

„Z obou kanceláří mi napsali, že mám právo dítě v nemocnici navštěvovat. V první žádosti jsem uvedla, že nepožaduji nepřetržitý kontakt, ale chci ho jen občas navštívit. Následovala odpověď, že vstup na JIP není povolen, a že musím respektovat jejich pravidla a pokud ne, operace bude odložena. Ze strany nemocnice jsem to brala jako nátlak,“ řekla matka, která se odvolávala na zákon o zdravotních službách.

„Když jsem souhlasila, že dítě nemusím vidět dvacet čtyři hodin, a přijeli jsme do nemocnice, kde jsem absolvovala test na koronavirus, dali mi podepsat informovaný souhlas. Do něj jsem ale napsala, že se budu řídit vnitřním řádem pouze v bodech, které neodporují legislativě ČR,“ popsala Kateřina. „Na to mi dali písemně, že operace neproběhne a příjem se ruší. Paní doktorka mi řekla, že se se mnou vůbec nebude bavit, a syna ani neprohlédli,“ řekla.