Za rychlost pokuty za více než 1,5 milionu

Výše udělené pokuty se odvíjí podle toho, o kolik řidič povolenou padesátku v obci překročí. Pokud je to do pěti kilometrů za hodinu, tak může dostat pokutu až tisíc korun a žádné trestné body. Když řidič odmítne pokutu zaplatit, předají policisté případ do správního řízení, kde může padnout sankce až 2500 korun.