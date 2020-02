Za prodej zvířat na parkovištích by mohly padat statisícové pokuty, navrhují poslanci

Návrh už schválil sněmovní zemědělský výbor, poslanci by o něm měli hlasovat v březnu.

„Cílem mého návrhu je uzákonit zákaz prodeje či darování psů a koček na veřejném prostranství, a to pod hrozbou pokuty. Ta by v případě porušení zákazu mohla být chovateli uložena až do výše 200 tisíc korun,“ uvedla Červíčková, která už dříve prosadila povinnost čipování psů do tří měsíců věku štěněte, nejpozději pak při jeho předání novému majiteli.

Takový zákon funguje i v dalších evropských zemích, například v Rakousku nebo Maďarsku. Zájemci, kterým bude nabídnuta podezřelá transakce, by ji měli sami oznámit.

„Pokud někdo bude například vylákán na takové místo k předání zvířete, měl by to nahlásit na policii či veterinární správu. Nedělám si iluze, že to zamezí činnosti množíren, ale je to krok správným směrem,“ řekla Právu poslankyně.

Návrh vítá i Státní veterinární správa. „Osoby, které množírny provozují, často veřejná prostranství využívají k prodeji nebo předání zvířete novému chovateli,“ podotkl ředitel veterinární správy Zbyněk Semerád. Zákon by se podle něj měl vztahovat na veškerá veřejná prostranství s výjimkou výstav psů či koček.

Kdo to vymůže?

Naopak veterinář Jiří Žák je k návrhu poslankyně skeptický. „Iniciativa je to asi dobrá, ale jde o to, jak by to fungovalo v praxi. Když už si lidé vyberou na internetu štěně a přijedou na to parkoviště, tak nakonec z prodeje necouvnou. Množitelé hrají na city, psa jim stejně vnutí a později už jsou nedohledatelní,“ míní Žák.

„Mohlo by to fungovat, kdyby veterinární správa navýšila počet inspektorů, kteří budou dělat volavky a chytí množitele při činu. To by bylo skvělé, ale nevěřím tomu, protože inspektoři mají spoustu práce s administrativou. Nechodí do terénu, musí vypisovat tabulky pro ministerstvo,“ řekl Právu veterinář. Dodal, že s případy, proti kterým by zákon zasáhl, se ve své ordinaci setkává často.

„Chodí ke mně spousta lidí s nemocným zvířetem. Já na něm vidím, že je z množírny, oni říkají, že si ho předali na parkovišti, kupní smlouvu nemají, očkovací průkaz že majitel ztratil a že jim už nebere telefon. Nejlepší by asi bylo pokutovat ty kupující,“ řekl v nadsázce lékař.

Sněmovna už v prosinci schválila zákon, který množírny vymezuje a rovnou zakazuje pod půlmilionovou pokutou. Komerční chovatelé a chovatelé, kteří mají tři a více fen, budou muset při prodeji nebo darování štěněte do jeho půl roku zavést evidenční list vrhu štěňat.