Za pár hodin se k očkování registrovalo sto tisíc seniorů nad 70 let

Sedmdesátníků je v Česku zhruba milion. Nově mohou od pondělí hlásit k očkování své pacienty i praktičtí lékaři. Ti by měli nejdříve obvolat své nejstarší pacienty, kteří spadají do prioritních skupin, a následně by měli sami určit, komu vakcínu nabídnou. Zohlednit by měli případná chronická onemocnění.