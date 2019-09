Za nejlepšího kamaráda má o 50 let staršího seniora

Průměrný věk se za třicet let v Česku zvýšil o víc než pět let a osm měsíců. Muži se průměrně dožívají 76 let, ženy 82. Čeští senioři často nejvíce touží po obyčejném rozhovoru a chvíli v něčí společnosti.