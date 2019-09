Z rezerv půjde do zdravotnictví 11 miliard, říká ministr Vojtěch. Podle něj je to strop

Odbory a krizový štáb aktuálně požadují použít z rezerv 14 miliard nad rámec úhradové vyhlášky. To znamená osm miliard navíc nad šest slíbených. Z jejich strany jde o částečný ústupek, původně žádali z rezerv dokonce 19 miliard. Tvrdí, že jinak českému zdravotnictví hrozí kolaps poskytování péče.

Vojtěch požadavku vyhovět nehodlá, upozornil, že z rezerv se původně plánovalo vzít jen pět miliard, po zvýšení o slíbených šest je to dohromady 11. Celkem má jít do zdravotnictví příští rok přes 340 miliard, meziročně o 30 miliard více.

„Nárůst příjmů systému bude 'jen' 19 miliard, 11 miliard jdeme do rezerv,“ řekl Vojtěch. Podle něj disponibilní rezervy celkem dosahují asi 22 miliard, i nikoli někdy uváděných 50 miliard. Výdaje pro příští rok jsou přitom rekordní.

„Ty rezervy si nemůžeme dovolit rozpustit. Odbory se moc nezajímají, jak to bude v roce 2021,“ dodal ministr. Podle něj by to znamenalo ohrožení systému v dalších letech. Tvrdí, že nalití více peněz nezajistí lepší fungování zdravotnictví. Podle něj je potřeba cílit na konkrétní regiony a nemocnice.