Z prázdného divadla telefonní ústředna. Zavolat a popovídat si s herci může kdokoliv

„Snažím se vycházet z toho hovoru. Nejdřív se člověka zeptám, co právě dělá a jak se cítí,“ popsal akrobat Daniel Komarov. „Důležité je zjistit, jestli si chce volající popovídat, nebo jestli by raději poslouchal,” dodává herec Jiří Kohout.

„Cílem rozhovoru je pomoct a toho druhého alespoň vyslechnout. I kdybych měl být jen v roli vrby a někdo mi mohl říct něco, co ho zrovna tíží, tak je to to nejzákladnější, co můžeme udělat,“ myslí si Komarov.