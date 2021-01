Z odpadu poklad? Sběrné dvory nabízejí záchranu vyhozených věcí

„V Praze je produkováno relativně velké množství odpadu, které ve finále ani odpadem být nemusí. Jsou to různé drobné předměty jako například knihy, keramika, dětské hračky či předměty větší velikosti, například obrazy, nábytek nebo jízdní kola. My těmto předmětům nyní můžeme dát druhou šanci, nemusí se stát ihned odpadem a mohou posloužit někomu dále,“ sdělil Novinkám tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Nejčastěji podle něj do dílny lidé přicházejí s historickými kousky. „Jsou to věci od první republiky, přes 60. léta až po současnost. Ty věci ze současnosti jdou ale dost špatně renovovat, nejsme na to tak zaměření a technologicky to není úplně dobře možné. Někdy stačí jenom vyčištění, někdy výměna pantů nebo se opaluje, obrušuje, barví, lakuje, moří, vyměňují se komponenty,“ dodal.