V Praze chybí 240 řidičů autobusů, za volant by mohli už v 19 letech

„I on souhlasí s tím, že by autobusy ve městě, tedy MHD, mohli řídit lidé od 19 let,“ říká Adamka, který je zároveň prezident Asociace dopravních, spedičních a servisních společností středních Čech.

Adamka si myslí, že je zapotřebí mladé lidi odchytit hned po střední škole. „Je nutné, abychom tyto studenty mohli hned vzít do práce a oni nemuseli čekat dva roky. Mezitím totiž utečou a budou dělat jiné zaměstnání a do dopravy se už nevrátí,“ vysvětluje s tím, že v zahraničí jde o naprosto běžnou praxi.

Průměrný věk řidiče autobusu je podle něj nyní 52 let. Aktuálně za volant autobusu mohou usednout pouze osoby od 21 let.

„Za hlavní město to určitě podporujeme. Sami to za Prahu chceme iniciovat, a to například podporou přes poslance nebo zákonodárnou iniciativou,“ řekl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě), která se chce s ministrem dopravy sejít.