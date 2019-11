Pirátské spory Michálka oslabily, míní politologové

Na druhou stranu by podle něj Pirátům nepomohlo, ani kdyby své veřejné internetové fórum, na němž diskuse vedou, uzavřeli. „Ztratili by odlišující se znak,“ míní Mlejnek.

Politolog Jan Bureš vnímá výsledek referenda za klíčový pro Michálkovu kariéru. „Pokud by ho odvolali z funkce místopředsedy a on by chtěl za dva roky kandidovat na ministra, bylo by pro něj obtížné, aby se ve straně prosadil,“ řekl Právu Bureš.