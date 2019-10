Ložisko českých granátů na Trutnovsku překonává očekávání

„Doposud jsme z celé těžby v Dolní Olešnici získali pět podobných kamenů považovaných za skutečnou raritu. Velikost olešnických pyropů se pohybuje povětšinou od tří do čtyř milimetrů, což je slušné. Pyropy ze severočeských Podsedic většinou mají podobnou velikost, ale o něco vyšší kvalitu,“ srovnává Boudný.

Mocnost olešnického ložiska láká zlatokopy, kteří zde léta české granáty rýžovali. Turnovské družstvo muselo těžební prostor zabezpečit proti prospektorům kamerami. „Často tady pozorujeme zvýšený pohyb osob. Nejde ani tak o pyropy, ale o to, aby tam někdo nepřišel k úrazu,“ podotkl Boudný.

Drahokamy barvy holubičí krve se nacházejí v Dolní Olešnici pod vrstvou hlíny od půldruhého do tří a půl metru. Těžit se bude minimálně čtyři roky. „Technologicky můžeme jít do hloubky pěti metrů. Pokud by kameny byly hlouběji, museli bychom draze změnit těžební technologii, což nepředpokládáme,“ předjímá Boudný.