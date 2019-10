Celý život pomáhala, teď málem zemřela hlady

„Paní Jindřiška trpěla podvýživou, protože jí mozek nedal impulz, aby se najedla. Ona sama nemá vedle sebe nikoho, kdo by jí mohl pomoci, soběstačná není. Má málo peněz, proto si nemůže hradit péči sama. Po zaplacení všech výloh jí zbývá něco málo na stravu. Proto veškerou péči o Jindřišku hradíme z darů Nadačního fondu Agora 7,“ řekla Právu Veronika Fajstavrová, manažerka sociálních služeb Charita Praha-Holešovice.

Paní Jindřiška, která letos oslavila 94. narozeniny, celý svůj život zasvětila pomoci druhým jako praktická lékařka v lázeňském zařízení. I ve svém úctyhodném věku plynně mluví třemi světovými jazyky, a to navzdory svému onemocnění – stařecké demenci 3. stupně.

„Děkuji za to, že díky vaší pomoci mohu zemřít doma se svými knihami a vzpomínkami,“ říkává ošetřovatelkám seniorka z Prahy 7, které nezbyl na světě žádný příbuzný.

„Jsou to často lidé kolem devadesáti let, kteří už nikoho nemají a ze svých nízkých příjmů si nemohou platit péči. Nebo se o ně zbylí příbuzní nestarají. Jsou i jiné případy – paní je 97 let, dceři sedmdesát. Jak ta může své matce finančně pomoct? Mezi takové lidi rozdělujeme péči, kterou nám hradí Nadační fond Agora 7. Každý měsíc 35 tisíc korun,“ vysvětluje manažerka charity.