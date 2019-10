Kontroverzní Zvěstování jde do aukce

Zveřejnění plánu obraz vydražit přichází krátce poté, co ministerstvo kultury neprohlásilo malbu za památku, jak před měsíci navrhl Národní památkový ústav.

„Nadační fond pro dílo získal povolení k trvalému vývozu do zahraničí, díky němuž ho budou mít možnost zakoupit i zahraniční sběratelé či investoři,“ uvedla Stránská.

Přestože zřejmě selhala vyjednávání mezi státem a Fuxovým fondem, neznamená to, že stát nemůže obraz koupit. Zájem resortu i NG o dílo nadále trvá a ministerstvo ústy své mluvčí Petry Hrušové uvedlo, že v případě ceny díla přiměřené okolnostem je ochotno vyčlenit na jeho nákup peníze.

Obraz, který je podle expertů téměř nevystavitelný, se poprvé dostal do povědomí veřejnosti, když o jeho získání do sbírek projevila zájem v polovině loňského roku Národní galerie.

Pochybnosti o celém nákupu ale odstartovaly informace ser­veru Deníku N, který upozornil na to, že Fuxa obraz pořídil za mnohonásobně nižší cenu, než za kolik jej chce prodat státu.

Příběh předraženého Zvěstování: exředitel NG má co vysvětlovat

Zásadním důvodem pro neudělení ochrany dílu byl podle Hrušové jeho import do ČR v roce 2017. Úřad se obává toho, že kdyby vlastníkům významných uměleckých děl hrozilo, že hned po dovozu na české území budou za památku prohlášena, žádné „významné předměty kulturní hodnoty by nebyly na území republiky dováženy a tímto zásahem by byl fakticky zničen trh s kulturními statky“.

Prohlášení za památku omezuje vlastnická práva, třeba při prodeji se musí uplatňovat předkupní právo státu.