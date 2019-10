Dolejš: Loterie mají mít nižší zdanění. Hrozbou jsou automaty

S Romanem Onderkou (ČSSD) jste podali pozměňovací návrh, aby se daň u loterií ponechala na současné úrovni a vzrostla by naopak daň pro hrací automaty…

U daně z hazardu je pozměňovacích návrhů celá řada. Myslím, že jeden z pochopitelných je návrh, který už prošel, a to je zvýšení hranice, kdy nejsou výhry daněny. Dostali jsme se ze 100 tisíc korun na úroveň jednoho milionu.

Druhým prvkem jsou sazby na jednotlivé obory herního průmyslu, kde jsme vycházeli z toho, že pokud chceme navýšit daně, mělo by navýšení respektovat společenskou nebezpečnost jednotlivých her a mělo by se odstupňovat. Méně společensky nebezpečné hry, jako je sázení a loterie, by měly mít nižší zdanění a ty nejnebezpečnější by měly mít nejvyšší zdanění. To je hledisko adiktologů, kteří byli velmi kritičtí k tomu, že vládní návrh nesplňoval adiktologické hledisko.

Adiktologové upozorňují, že loterie nejsou zdaleka tak nebezpečné jako herní automaty

Proto jsme také navrhli zvýšit daň u technických zařízení (hrací automaty) na 38 procent. Je zcela v souladu s jejich názorem. Odpovídá to vývoji struktury herního průmyslu v Evropské unii a má to i tu výhodu, že omezením společensky nejnebezpečnějšího oboru by do toho mělo méně lidí spadnout, a ušetří to tak náklady na jejich následnou léčbu.

Ministerstvo financí se tomu brání…

Ministerstvo se tomu brání z prostého důvodu. Tvrdí, že výnos bude jiný, než když zdaní ty nejméně společensky nebezpečné oblasti.

Což je v pravém opaku vůči názoru adiktologů, ale tam se ty peníze nejsnáze vyberou. Hledisko snadno vybrat peníze nabylo vrchu nad společenskou nebezpečností.

Zástupci občanských sdružení, která se věnují závislostem, nás velmi úporně přesvědčovali, že společenská nebezpečnost by měla mít politicky navrch. Uváděli rovněž, že obavy ministerstva financí z menšího inkasa nejsou namístě. Balíček jako celek by menší zdanění loterií nepoškodilo, myslím si, že má smysl se nad naším návrhem zamyslet a nechat ho tak, jak ho podle našeho návrhu prohlašoval rozpočtový výbor.

Podpoří vás ostatní poslanci? Má váš návrh šanci projít?

Myslím si, že toto není v koaličně opoziční logice, prošlo to i díky tomu, že to mělo podporu napříč celým politickým spektrem. Bylo to po věcné debatě na půdě rozpočtového výboru, kde obavy o inkaso byly relativizovány. Myslím, že i v závěrečném hlasování je naděje, že hlasy pro náš pozměňovací návrh přijdou nejen od opozičních, ale i koaličních klubu.

Adiktologové poukazují i na to, že stát zanedbává preventivní péči. Souhlasíte?

Nepochybně. Předmětem balíčku není a priori regulace hazardu. Vláda sice slibuje, ale měla by se doregulování této oblasti daleko více věnovat. Je to třeba i oblast dálkového hraní na internetu, povinná registrace hráčů a podobně. Něco už se udělalo, ale zdaleka to ještě nedosahuje potřebné úrovně. Vláda by se v tuto chvíli neměla vymlouvat a měla by situaci urychleně dořešit.

Inspirovali jste se s vaším návrhem v zahraničí?