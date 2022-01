Z hor v Česku zmizel sníh i lidé

„Oblevu nám zásoby technického sněhu pomohou překlenout, zvlášť když od poloviny týdne budou noční mrazy, které umožní sjezdovky technicky zasněžovat. Lockdown kvůli omikronu by byl katastrofa,“ řekl Právu Martin Buček, ředitel společnosti SKIMU z krkonošské Horní Malé Úpy, kde kvůli špatným sněhovým podmínkám snížili cenu skipasů.

Ztrátu v řádech milionů korun odhaduje za poslední týden ředitel skiareálu v Rokytnici nad Jizerou Vít Pražák. Rokytničtí vlekaři museli sjezdovky v pondělí uzavřít. „Technický sníh za dva miliony jsme vylili do kanálu. Všechny sněhové zásoby jsme vyčerpali a začínáme od nuly,“ tvrdí Pražák.

Podle Jiřího Falouta ze společnosti Myši v botě, která provozuje v Lipně nad Vltavou apartmány, je na Lipně ještě méně lidí než o loňském lock­downu. „Může za to hlavně teplé počasí, hodně lidí se také bojí omikronu. Zatím se nám nestalo, aby hosté ve větším počtu odjížděli ještě před oslavami Silvestra,“ upozornil Falout. Podle něho je znát také absence turistů z Německa nebo Nizozemska. „Jako provozovatelé ubytování budeme rádi, když přežijeme zimu,“ dodal Falout.

Na Železnorudsku se lyžuje pouze na Špičáku. „Přes svátky a Silvestra bylo narváno, teď je tady vylidněno. Ale to je obvyklý scénář,“ popsala včera Právu Barbora Kučerová, vedoucí infocentra v Železné Rudě. Nával podle ní přijde až kolem pololetních a jarních prázdnin.

Obleva těžce zasáhla i Beskydy. Právu to potvrdil vedoucí Skiareálu Bílá Jaroslav Vrzgula. „Oproti tomu, co u nás bylo do Silvestra, tak teď máme asi 20 procent návštěvníků,“ řekl.