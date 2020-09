Z dětského domova by šli klienti do bytů

Ředitelka zbraslavského domova Radka Soukupová uvedla, že v létě se podařilo zvrátit původní rozhodnutí soudu v jedné kauze. Předběžné opatření pak zamezilo stěhování dětí, které podle Soukupové bývá zcela nevhodné. „Dosáhli jsme toho, že soud své rozhodnutí změnil a děti zůstanou na Zbraslavi,“ řekla Soukupová s tím, že u dalších dvou dětí se to ale nepodařilo. Do bytu tak půjdou dvě sestry, z nichž jedna prodělala mozkovou obrnu.

V prostředí zbraslavského domova, jeho okolí, školky a školy žijí děti značnou část života, a pak mají být třeba kvůli dosažení šesti let věku ze dne na den někam přeloženy. Ocitnou se v péči jiných tet a personálu. „Z našeho pohledu je to velmi nelidské,“ podotkla Johnová.

„Bylo by fajn, kdyby se děti podařilo na Zbraslavi udržet v jejich vztazích, sítích,“ řekla Soukupová. Posloužit k tomu mají právě pronajímané byty, kde klienti domova žijí se svými vychovateli, jakýmisi kvazirodiči, jak uvedla Soukupová. Ti vodí zdravé děti do školy či školky, vyzvedávají je, učí se s nimi, a zároveň se individuálně věnují dětem se specifickými potřebami.

Pokud by se děti dařilo umísťovat do bytů, uvolňovaly by se postupně prostory v třípatrové zbraslavské vile domova. Podle Johnové i Soukupové by vila po stavebních úpravách měla sloužit dalším velice potřebným aktivitám, například odlehčovacím službám pro rodiny s velmi postiženým dítětem.