Z bývalého kina v pražských Vršovicích vzniká kulturní centrum. Pomoci má crowdfunding

Doba koronavirová kultuře moc nepřeje, neznamená to ale, že by umělci museli sedět s rukama v klíně. V budově bývalého sokolského kina Vzlet u Heroldových sadů v pražských Vršovicích chystá pražské divadlo Vosto5 ve spolupráci s barokním orchestrem Collegium 1704 a vršovickým kinem Pilotů nové kulturní centrum. Mělo by jít o prostor pro divadelní představení, koncerty, festivaly, vzdělávání a volnočasové aktivity pro děti.