Esemesky ke třetí dávce zatím nepřijdou

Očkování třetí dávkou se původně mělo týkat všech nad 65 let, kteří mají první dvě dávky. Posléze ovšem ministerstvo rozhodlo, že na třetí dávku může jít každý, u koho uplynulo osm měsíců od podání druhé dávky, a to bez ohledu na věk či zdravotní stav.

Od 20. září se tak třetí dávka bude týkat těch, co tu druhou dostali teoreticky 20. ledna. To se však očkování teprve rozjíždělo, první dávky dostávali zejména zdravotníci v první linii.

Na Slovensku budou očkovat děti od 5 let Koronavirus

„Mělo by se očkovat od 20. 9. Tito lidé mohou zajít k praktikovi, nebo si zarezervují termín jako předtím. Je to dobrovolné, ale je to důležité,” uvedl minulý týden Babiš.