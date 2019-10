Výtvarník David Černý na konferenci v Bruselu nedoletěl. Nepustili ho do letadla

Výtvarníka Davida Černého, který měl být jedním z hlavních řečníků konference Revolution Is Not a Garden Party (Revoluce není zahradní slavnost), která se v neděli koná v Bruselu, nepustili v sobotu v Praze do letadla. Konference, spolupořádaná Českým centrem Brusel k 30. výročí převratných událostí roku 1989 se tak bude nejspíš muset obejít bez jeho přítomnosti. Černý tvrdí, že mu zaměstnanci společnosti Brussels Airlines zabránili v odletu bezdůvodně.