Vyšší příspěvek pro statisíce rodičů. Pro další je ve hře ústavní stížnost

„Navýšení celkové sumy rodičovského příspěvku pro všechny, kteří budou pobírat příspěvek i po 1. 1. 2020, nebudou doprovázet žádná složitá papírování. Celková částka rodičovského příspěvku se z 220 tisíc zvýší na 300 tisíc Kč (u vícerčat na 450 tisíc Kč) rodinám automaticky. Nikdo tak nebude muset na úřadech práce o zvýšení celkové částky žádat,“ informovalo ministerstvo práce (MPSV).

Rodiče budou řešit jen případné úpravy výše měsíční částky. Všichni příjemci příspěvku však dostanou od Úřadu práce dopis, aby byli se změnami obeznámeni. Pokud si rodič nezvýší měsíční čerpání, automaticky se mu pobírání rodičovské prodlouží až do vyčerpání celkové částky 300 tisíc nebo do čtvrtých narozenin nejmladšího dítěte.

„Měsíční částku si mohou rodiče upravit dle aktuální finanční situace v rodině, a to vždy jednou za tři měsíce. Žádat lze nejenom osobně, ale také elektronickým formulářem či zaslat žádost poštou,“ dodává MPSV.

Příklady čerpání Dítě se ještě nenarodilo, případně mu je k 1. 1. 2020 méně než tři roky a matka stále čerpá rodičovský příspěvek – téměř vždy dojde k vyčerpání celého navýšení. Dítěti jsou k 1. 1. 2020 tři roky. Matka má vyčerpáno téměř 220 000 Kč. Před nástupem na mateřskou brala 15 000 Kč, a může tedy čerpat maximální rychlostí 10 500 Kč. Bude čerpat po dobu osmi měsíců až do vyčerpání 80 000 Kč v měsíci srpnu. Dítěti jsou k 1. 1. 2020 tři roky a devět měsíců. Matka má vyčerpáno téměř 220 000 Kč. Před nástupem na mateřskou brala 30 000 Kč a může tedy čerpat maximální rychlostí 21 000 Kč. Bude čerpat po dobu tří měsíců až do vyčerpání 63 000 Kč v měsíci březnu. Nestihne dočerpat 17 000 Kč z navýšené částky před čtvrtými narozeninami dítěte. Zdroj: MPSV

Maximální výše rodičovské se odvíjí od předchozích příjmů, je to asi 70 procent denního vyměřovacího základu. Pokud rodič nedoloží předchozí příjmy, protože např. do nástupu na rodičovskou studoval, bude moci každý měsíc nejvýše čerpat 10 tisíc korun. Pro nově nastoupivší na rodičovskou to znamená, že celou částku 300 tisíc vyčerpají nejdříve za 30 měsíců.

„V opačném případě je maximální hranice stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství,“ poznamenalo ministerstvo.

Zpět do práce kdykoliv

Do práce se rodič může vrátit kdykoliv, pobírání rodičovského příspěvku se se zaměstnáním nevylučuje. Od Nového roku se navíc zvyšuje i měsíční hodinový limit pro umístění dětí do dvou let v předškolní péči. Nově budou matky a otcové moci svěřit jesličkám či školkám svého potomka měsíčně na 92 hodin, aniž by přišli o příspěvek. Docházku dítěte staršího dvou let úřad ne­sleduje.

Jak již Právo informovalo, ne všichni rodiče, kteří budou k 1. lednu rodičovský příspěvek pobírat, dostanou navíc celou sumu 80 tisíc korun. Záleží na tom, kdy jejich nejmladší dítě oslaví čtvrté narozeniny.

Rodič, jehož syn či dcera oslaví čtvrté narozeniny v roce 2020, by si tedy měl rodičovský příspěvek zvýšit tak, aby z navýšené sumy stihl vybrat co nejvíce. Matka či otec dítěte, kterému budou v lednu dva roky, spěchat nemusí a sumu stihne vyčerpat celou včas.

Naopak o navýšení přijdou rodiče, kteří mají sice dítě do čtyř let, ale rodičovský příspěvek do 1. ledna 2020 už vyčerpali. Podle ministerstva práce a sociálních věcí se jedná o cca 70 tisíc rodin. Senát jim chtěl sice také přiznat navýšení, vládní poslanci to však odmítli.

Lidovci chystají ústavní stížnost

Senátoři za opoziční KDU-ČSL už dříve avizovali, že budou chtít zákon napadnout u Ústavního soudu jako diskriminační. Podle předsedy strany Marka Výborného se na tom pracuje.

„Na Štědrý den jsem dostal od právníků koncept, teď to posoudí další ústavní právníci a naši experti a ideálně bychom to chtěli mít 7. ledna připravené k podpisu pro další senátory z jiných klubů,“ uvedl Výborný na dotaz Novinek s poznámkou, že kvalitní a argumentačně precizní ústavní stížnost nejde napsat během pár dnů.