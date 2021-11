Vysoké zálohy na energie drtí seniory i rodiny s hypotékou

Často neřešitelný problém to představuje pro nízkopříjmové domácnosti seniorů či samoživitelek, ale také pro lidi s vyššími příjmy, kteří splácejí hypotéky či nejrůznější půjčky a volné prostředky na zvýšené zálohy prostě nemají.

„Dostal jsem od innogy rozpis záloh na tři měsíce. Měsíčně je to 17 990 Kč, o 1000 Kč více než můj důchod,“ postěžoval si na Facebooku důchodce Norbert G.

I mladším rodinám však hrozí, že neseženou peníze na zálohy, které teď musejí zaplatit. V krajním případě by mohly spadnout až do exekuce.

Ze sedmi tisíc to skočilo na dvacet

„Sousedi, kteří kdysi vysoutěžili energie v aukcích pořádaných dTestem od firem, které později koupila Bohemia Energy, mají na zálohách poté, co se vyvázali z DPI, platit novému dodavateli místo dosavadních 7000 korun více než 20 000 korun. Vzhledem k tomu, že mají tři děti a splácejí půjčku na dům, ale na to nemají. Bojím se, co přijde nám,“ řekla Právu paní Markéta ze středočeských

Dobřichovic, rovněž bývalá klientka Bohemia Energy.

Někteří lidé proto kvitují, že dosavadní zálohy budou přeplácet „jen“ o dvojnásobek či trojnásobek.

„Ve středu mi v ČEZ Online naskočila první záloha. Z původních 3000 Kč je to 6520 Kč, splatnost 12. listopadu. Jsem v podstatě šťastný,“ uvedl na sociální síti pan Ondřej.

Paní Kristýna se marně snažila dovolat na dodavatele DPI kvůli plynu. „Rozpis na platby záloh je 8490 Kč z původních 1500 Kč u Bohemia Energy. Zálohou splatnou k 31. říjnu nelze změnit, zaplatit se musí, ač jsme původnímu dodavateli zaplatili říjnovou zálohu. Listopadová záloha šla snížit o 20 procent. V případě neuhrazení hrozí kolotoč upomínek. Tyto zálohy byly rozpočítány podle předpokládaného ročního odběru do šesti měsíců. S přihlédnutím na aktuální topnou sezonu,“ uvedla Kristýna.

Příběhů vyděšených lidí se ze sociálních sítí valí bezpočet. „Podepsal jsem smlouvu s innogy 8. října. Napsali mi platnost smlouvy od 1. prosince. A když jsem tam volal, proč mě nepřevedou okamžitě z DPI, tak mi paní řekla, že můžu být rád, že jsem mezi prvními a zaplatím jenom dvakrát zálohu plynu 12 710 korun, že další se dostanou na řadu až v lednu a únoru. Takže za dva měsíce zaplatím to, co za celý rok,“ napsal Martin Š.

Hlavně pryč z DPI

Neziskové organizace varují, že bývalým klientům Bohemia Energy hrozí zadlužení v řádu desítek tisíc korun. „Někdo si na energie půjčí, někdo přestane platit jiné závazky, někdo přijde o skromné úspory. Situace je opravdu mimořádně vážná,“ řekl Právu Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni.

„Základní rada lidem je, že mají co nejdříve ukončit režim dodavatele poslední instance a s dodavatelem uzavřít co nejrychleji smlouvu. Tento krok jim zlevní zálohy řádově o desítky tisíc korun, i když i tak budou ceny velmi vysoké,“ dodal.

Dodavatele poslední instance lidé často kritizují za to, že jim nově nabízejí jen fixované ceny až na tři roky, které zpravidla převyšují trojnásobek toho, co platili doposud.

„Nerad bych to hodnotil. Obsloužit takřka milion odběrných míst po Bohemia Energy a dalších je šílená mise a žádný státní úřad by to nezvládl. Navíc extrémní zálohy jsou dané do značné míry tím, že ceny odrážejí především zimní období,“ podotkl Hůle.

Vláda má podle něj omezené možnosti, protože zatím není ustavená Sněmovna a kabinet tak nyní může prosadit jen opatření, která nevyžadují změnu zákona.