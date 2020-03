Výroba radarů nabírá zpoždění

Ministerstvo obrany nechalo po tlaku poslanců z výboru pro obranu zakázku znovu prověřit expertním týmem a do té doby nechce výrobci vyplatit zálohy. Vedení Ery se na ministerstvo zlobí. Rozruch kolem nákupu dvou systémů Vera NG, který propukl poté, co se ukázalo, že nebudou stát 780 milionů korun, jak obrana před rokem informovala vládu, ale dvojnásobek, podle ředitele firmy Viktora Sotony poškozuje Eru u zahraničních zákazníků. A váhání s výplatou 220 milionů korun teď podniku komplikuje výrobu.

„Ta zakázka má už skoro měsíc zpoždění, protože je pro nás celá situace hodně nekonformní. Nedostali jsme zálohu, ale už jsme dostali faktury od subdodavatelů,“ řekl Sotona. Dodal, že pokud by zálohy obrana neposlala, museli by začít uvažovat o penále.

„To, co se odehrává kolem zakázky pro českou armádu, je pro nás obrovská lekce. Doposud jsme se drželi toho, že jsme firma, o které by se nemělo moc vědět, ale to bylo špatně,“ řekl Sotona. Důvodem co největšího utajení je fakt, že jejich sledovací systém používají tajné služby a armády v desítkách zemí světa a ty o publicitu nestojí.