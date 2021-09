Výpočet alimentů se má změnit

Větší roli například bude hrát to, jak dalece se platící rodič podílí na péči. Upozornil na to server iRozhlas.cz, podle kterého nové tabulky schválí ministerstvo spravedlnosti začátkem příštího roku.

Například u dětí do pěti let věku se podle tabulek má v současnosti vyplácet výživné ve výši 11 až 15 procent mzdy toho, kdo jej zasílá. U studujících potomků starších 18 let to má být 19 až 25 procent mzdy.