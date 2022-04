Výměna pražců přeruší provoz metra na lince C

Podle dopravního podniku bude po skončení výluky na trase C vyměněno více než 41 procent pražců, tj. 7 963 z celkového počtu 19 361 kusů.

Další výluku na trase C kvůli výměně pražců plánuje DPP od 17. do 20. listopadu. Další víkendové výluky na trase C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Hlavní nádraží budou v květnu a v letních měsících probíhat kvůli výměně stropní desky nad vestibulem stanice Florenc.