Výměna pražců přeruší o Velikonocích provoz metra na trase C

Kvůli opravě trati bude od čtvrtka do pondělí přerušen provoz metra na trase C v úseku Pražského povstání-Muzeum. Náhradní dopravu zajistí autobusová linka XC. Oznámil to pražský dopravní podnik (DPP).