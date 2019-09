Vyjít s platy bez melouchů nejde, tvrdí muzikanti

Bez přivýdělku by byli hudebníci často na sociálce

Například houslistka filharmonického orchestru z krajského města na Moravě pracuje na půl úvazku za 10 tisíc čistého. „Pokud nejsi sólista, tak máš něco kolem 20 tisíc čistého. Pro ženskou, není-li samoživitelka, to není existenční problém, ale chlapi se musí otáčet,“ popsala Právu.

Sama chodí učit do ZUŠ, kde má až o třetinu vyšší plat. Řada kolegů k tomu přistupuje stejně, byť pracují na plný úvazek. Ten většinou zahrnuje dopolední zkoušky, individuální cvičení, občas večerní koncerty a představení. O odpolednech se nabízí uvolněný čas pro výuku v ZŠ.

„Už studia jsou srovnatelná s medicínou. Akorát profesionál se musí poctivě připravovat už od útlého mládí. Potom studuje šest let konzervatoř a pak pět let vysokou. Při studiích musíš cvičit aspoň čtyři hodiny denně. To je minimum, aby se člověk dostal na tuto úroveň, pokud se nenarodí jako superhvězda,“ popsala houslistka.