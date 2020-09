Vyhlásí vláda podruhé nouzový stav? Čekáme na tiskovou konferenci

Nouzový stav by měl podle Prymuly platit od pondělí spolu s dalšími opatřeními proti šíření nemoci.

Podle dřívějších výroků ministra Prymuly by mělo dojít k uzavření středních škol v regionech s vyšším rizikem nákazy. Venkovní aktivity by měly být od příštího týdne omezeny na 20 lidí, vnitřní na deset osob, výjimku budou mít například divadla. Sportovní soutěže se od příštího týdne budou pořádat bez diváků.

Kabinet může nouzový stav vyhlásit na 30 dnů, podle Prymuly by tato doba měla umožnit zvládnutí druhé vlny onemocnění. Letos vláda v souvislosti s šířením koronaviru vyhlásila stav nouze už jednou, a to 12. března. Platil do 17. května.