Všem se nám ulevilo, říká dobrovolný hasič

„Při prvním zásahu jsme byli u Janova, kde jsme prolézali dlouhé stráně a kde jsme hledali skrytá ohniska termokamerou. Měli jsme hadicové vedení, krumpáč a lopaty. Kde to začalo kouřit, tam jsme to museli celé rozhrabat a prolít vodou,“ řekl včera Právu velitel Sboru dobrovolných hasičů Čížkovice David Machata.

Hasiči jsou rádi, že se daří požár zdolávat. „Když to člověk vidí, je to zkáza. Všem hasičům se ale ulevilo, když se to podařilo lokalizovat. Když už se na člověka neženou plameny a jen se dohašuje, tak je to paráda,“ uvedl.