Vrbětice a okolí žádají náhradu od státu

Město také nemohlo hospodařit na svých pozemcích. „Zlínským krajem bylo odškodněno akorát několik málo případů, například zánět vemene u krávy v hodnotě pět set korun. Naše škody jsou zatím odkazovány na neurčito. Proto požádám kraj i vládu, aby v této složité mezinárodní kauze nám obcím podaly pomocnou ruku a dovedly kauzu do konce. A zejména aby se vyplatily škody všem, co byli poškozeni,“ doplnil Chmela.

„Byli jsme třikrát evakuováni, uzavírala se nám šest let silnice. Nikdo ani za tohle nedostal odškodnění. Když lidé jezdili roky do práce oklikou, měli prostě smůlu. Takové žádosti byly zamítnuty, bez nároku,“ podotkl starosta Lipové Miloslav Svárovský (Za prosperitu Lipové).

„Je to možnost,“ podotkl Hověžák. „Je to lepší, než kdyby naši lidé jezdili do Ruska za GRU a chtěli odškodnění. To by nemuselo dopadnout dobře,“ dodal poslanec Petr Gazdík (STAN).