Vraťte studenty na vysoké školy, žádá vládu rektor Masarykovy univezity

Havlíček: Nouzový stav chceme do konce roku

„Pokud se blíží zkouškové období a naši studenti tráví na základě nařízené pracovní povinnosti čas v nemocnicích či školách, pak něco musí jít stranou. Ale nemělo by to být jejich vzdělání,“ sdělil dále rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš, který je profesí lékař-neurolog.

A dodává, že studenti nemohou donekonečna suplovat zálohy v nouzovém stavu. To podle jeho názoru lze řešit celou škálou dobrovolnické sítě.

„Obávám se, že každodenní povinnost studentů nastoupit do nemocnic bude mít v budoucnosti neblahé důsledky pro české zdravotnictví. Studenti mají v nemocnicích často i dvanáctihodinové služby v týdnu a vedle toho musí plnit studijní povinnosti, ze kterých samozřejmě nemohou polevit, a to nejenom kvůli kreditům, ale i kvůli získávání odbornosti. Stát totiž potřebuje stále vzdělané lékaře či nelékaře, kterých je nedostatek. Tento systém je pro studenty v současnosti velice demotivující a ozývají se i hlasy, že někteří chtějí tím spíše odejít do zahraničí. Ráda bych chtěla zdůraznit, že se nejedná o neochotu studentů pomáhat, ale tato povinnost pod hrozbou pokut nepůsobí dobře. Studenti rádi pomohou, ale například ve formě částečného úvazku,“ navrhuje Natália Antalová, místopředsedkyně Studentské komory Akademického senátu MU.